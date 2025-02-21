كوريا وإسبانيا تبحثان التعاون العلمي والتكنولوجي في المجالات المتقدمة

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عقدت كوريا الجنوبية وإسبانيا أمس الثلاثاء في مدينة برشلونة الإسبانية الاجتماع الثاني للجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع للجنة الكورية الإسبانية المشتركة للعلوم والتكنولوجيا منذ أن عُقد الاجتماع الأول في مدريد في عام 2017.وفي اجتماع برشلونة مثّل الجانبَ الكوري مسؤولون من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومؤسسة الأبحاث الوطنية، ومعهد المعلومات للعلوم والتكنولوجيا، ومعهد العلوم والتكنولوجيا، بينما مثل الجانبَ الإسباني مسؤولون من كلية العلوم والابتكار، والوكالة الوطنية للبحوث، والمجلس الوطني للبحوث، ومعهد كارلوس الثالث للصحة.وتمت في الاجتماع مناقشة القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الحيوية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، وتكنولوجيا المواد الطبيعية القائمة على المزارع الذكية.كما ناقش الحانبان توقيع مذكرة تفاهم بشأن إجراء أبحاث مشتركة وتبادل الشخصيات في مجال المزارع الذكية بين معهد العلوم والتكنولوجيا الكورية والمعهد الإسباني للموارد الطبيعية والبيولوجيا الزراعية.وقد تم تشكيل اللجنة الكورية الإسبانية المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بناء على اتفاقية العلوم والتكنولوجيا التي تم توقيعها بين البلدين في عام 1976، ومذكرة التفاهم الخاصة بهذا الشأن التي تم توقيعها في عام 2015.