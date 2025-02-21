كوريا تنشئ صندوقا للصناعات الاستراتيجية المتقدمة بقيمة 50 تريليون وون

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قررت حكومة كوريا الجنوبية استثمار 50 تريليون وون لتعزيز القوة التنافسية للصناعات الاستراتيجية المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات والذكاء الاصطناعي.جاء هذا القرار في اجتماع عقده القائم بأعمال الرئيس ووزير المالية "تشيه سانغ موك" اليوم الأربعاء للوزراء ذوي الصلة بالقوة التنافسية الصناعية.وبموجب هذا القرار، ستنشئ الحكومة صندوقا جديدا تابعا لإدارة بنك التنمية الكوري المملوك للدولة بقيمة 50 تريليون وون، وجذب 50 تريليون وون أخرى من الاستثمارات من بنك التنمية والبنوك الكورية الأخرى، لتقديم أكثر من 100 تريليون وون من الدعم المالي للصناعات الاستراتيجية.ويهدف هذا القرار الحكومي إلى تعزيز القوة التنافسية للصناعات الاستراتيجية المتقدمة لدى كوريا الجنوبية وسط تزايد حالة عدم اليقين الخارجي، خاصة بعد تنصيب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وزيادة السباق بين الدول الرئيسية لتأمين القدرات التنافسية في الصناعات الاستراتيجية.