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الدولية

ترامب يرحب بمشاركة كوريا واليابان في مشروع خط أنابيب الغاز في ألاسكا

Write: 2025-03-05 12:37:55Update: 2025-03-05 13:58:29

ترامب يرحب بمشاركة كوريا واليابان في مشروع خط أنابيب الغاز في ألاسكا

Photo : YONHAP News

أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن ترحيبه بمشاركة كوريا الجنوبية في مشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي في ألاسكا.
جاء ذلك في خطاب ألقاه "ترامب" اليوم الأربعاء في الجلسة المشتركة للكونغرس الأمريكي، حيث قال إن إدارته تقوم حاليا بإنشاء مشروع خط أنابيب ضخم للغاز الطبيعي في ألاسكا، مشيرا إلى أن اليابان وكوريا الجنوبية وبعض الدول الأخرى ترغب في أن تكون شركاء في هذا المشروع.
وأضاف "ترامب" أن تلك الدول سوف تستثمر تريليونات الدولارات، وأن ذلك سيكون أمرا رائعا، مشيرا إلى أن كل شيء جاهز للانطلاق. وأكد أنه سيتخذ في غضون هذا الأسبوع خطوات تاريخية لتوسيع الإنتاج المحلي من المعادن الرئيسية والعناصر الأرضية النادرة.
الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية تدرس زيادة حجم الاستيراد من الغاز الطبيعي المسال المنتج في ألاسكا أو المشاركة في مشروع تطوير خطوط الغاز في ألاسكا، ضمن الجهود الرامية إلى تقليل حجم العجز التجاري الكوري مع الولايات المتحدة.
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