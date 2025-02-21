الشركات الكورية في المكسيك وكندا تتخذ تدابير طارئة بشأن التعريفات الجمريكية الأمريكية

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بدأت الشركات الكورية العاملة في المكسيك وكندا في اتخاذ تدابير طارئة من خلال تخفض حجم الإنتاج لمصانعها هناك، وزيادة مخزونها في الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية بفرض تعريفات جمركية جديدة على كندا والمكسيك والصين، واتخاذ الدول الثلاث إجراءات انتقامية ضد واشنطن.وبدأت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات التي تنتج الغسالات في مصنعها في مدينة "كويريتارو" المكسيكية وتصدرها إلى الولايات المتحدة، في تخفيض حجم إنتاجها في المكسيك، وزيادة حجم إنتاج مصنعها في "نيوبيري" في الولايات المتحدة.كما قررت شركة "إل جي" للإلكترونات التي تنتج الأجهزة الإلكترونية المنزلية في المكسيك، وشركة "كيا" التي أنتجت 270 ألف سيارة في مصنعها في المكسيك خلال العام الماضي، وصدرت 140 ألف سيارة منها إلى الولايات المتحدة، تخفيض حجم إنتاجها في المكسيك.وقامت عدد من الشركات الكورية العاملة في المكسيك وكندا بإنتاج أكبر قدر ممكن من منتجاتها وإرسالها إلى الولايات المتحدة قبل فرض التعريفات الجمركية الجديدة، ضمن الجهود لتأمين مخزونها.ومن المتوقع أن تتعرض صادرات كوريا الجنوبية لانخفاض بحوالي 220 مليون دولار إذا ظل الوضع كما هو عليه الآن.