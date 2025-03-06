انخفاض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي لأقل مستوى في 5 سنوات

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انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي إلى أقل من 410 مليارات دولار أمريكي في شهر فبراير الماضي، ليصل إلى أقل مستوى له منذ ما يقرب من 5 سنوات.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس أن قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية شهر فبراير الماضي قد بلغ 409.21 مليار دولار، بانخفاض 1.8 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق، وهو ما يعد أقل مستوى له في 4 سنوات و9 أشهر، منذ شهر مايو 2020، عندما سجل 407.3 مليار دولار.وأوضح التقرير أنه على الرغم من زيادة القيمة المحولة للأصول غير الدولارية مع انخفاض قيمة العملة الأمريكية، إلا أن قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي انخفض بسبب صفقة مبادلة العملات الأجنبية بين البنك المركزي وصندوق معاشات التقاعد الوطني الكوري.وبذلك تكون كوريا قد احتلت حتى نهاية يناير المرتبة التاسعة عالميا من حيث قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة بأكثر من 3 تريليونات دولار، وتلتها اليابان ثم سويسرا والهند.