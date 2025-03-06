ترامب يعفي شركات السيارات الأمريكية في المكسيك وكندا من الرسوم لمدة شهر

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منح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إعفاء مدته شهر واحد لشركات صناعة السيارات الأمريكية العاملة في المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي تم فرضها على الواردات من هذين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ أول من أمس الثلاثاء.وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كارولين ليفيت" أمس الأربعاء إنه بعد مناقشات مع أكبر ثلاث شركات أمريكية لصناعة السيارات، قرر "ترامب" منح إعفاء لمدة شهر واحد على أي سيارات قادمة من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وأوضحت "ليفيت" أنه بناء على طلب الشركات المرتبطة بالاتفاقية، فقد منحها "ترامب" إعفاء لمدة شهر واحد حتى لا تكون في وضع غير مواتٍ اقتصاديا.ويبدو من هذه التصريحات أن الإعفاء صدر لحماية صناعة السيارات الأمريكية، وليس لعلاقات الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.وقد اتخذ "ترامب" هذه الخطوة بعد أن تحدث مع شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة، وهي "فورد"، و"جنرال موتورز"، و"ستيلانتس" التي تمتلك "كرايسلر".