كوريا الشمالية تتعلم تكتيكات طائرات الدرون العسكرية من روسيا

Photo : YONHAP News

تحققت وكالة المخابرات في كوريا الجنوبية من أن كوريا الشمالية تتعلم تكتيكات الطائرات العسكرية بدون طيار من روسيا، وسط تنامي التعاون العسكري بين الجانبين.ووفقا للوكالة أمس الأربعاء، فإنها تراقب التعاون المحتمل بين موسكو وبيونغ يانغ في مجال طائرات الدرون، وسط تعلم القوات الكورية الشمالية في روسيا كيفية تشغيل تلك الطائرات وكذلك التكتيكات ذات الصلة.وجاء ذلك وسط تكهنات بأن موسكو تنقل تكنولوجيا طائرات الدرون إلى بيونغ يانغ، مقابل نشر 12 ألف جندي في أكتوبر الماضي، وألف و500 جندي إضافي في أوائل العام الجاري، لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا.كما أفادت التقارير بأن الجنود الكوريين الشماليين يتدربون على استراتيجيات مضادة للطائرات المسيرة بعد تسجيل العديد من الوفيات في صفوفهم.وفي نوفمبر الماضي، زار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مركزا لاختبار أداء طائرات الدرون الهجومية ذاتية التدمير، حيث دعا إلى سرعة إنشاء منظومة للإنتاج الضخم.