القائم بأعمال الرئيس الكوري يطلب دعم قادة الأعمال الأمريكيين الكوريين

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حث القائم بأعمال الرئيس الكوري "تشيه سانغ موك" رجال الأعمال الأمريكيين من أصل كوري على الاجتهاد في الترويج لكوريا الجنوبية كشريك تعاون اقتصادي موثوق به للولايات المتحدة.جاء ذلك خلال اجتماع "تشيه" مع المديرين التنفيذيين الأمريكيين الكوريين في غرفة التجارة الأمريكية الكورية في سيول أمس الأربعاء، حيث وصفهم بأنهم بمثابة "بعثات دبلوماسية مدنية لكوريا الجنوبية".وقد عُقد هذا الاجتماع للتحقق من الاستعدادات للمؤتمر العالمي الثالث والعشرين للأعمال التجارية الكورية، المقرر عقده في مدينة "أتلانتا" بولاية "جورجيا" الأمريكية في منتصف أبريل القادم، وتبادل المعلومات حول الاتجاهات الاقتصادية في ظل السياسات التجارية الجديدة التي تنفذها إدارة "دونالد ترامب".وقالت مجموعة الأعمال الكورية الأمريكية إنه من المتوقع أن يوفر المؤتمر القادم نقطة انطلاق للشركات الكورية المتميزة الصغيرة ومتوسطة الحجم، لتوسيع أعمالها في الأسواق الخارجية.وتأكيدا على أهمية "الشبكة الشعبية"، طلب الرئيس المؤقت أيضا من مجموعة الأعمال تشكيل علاقات مع الوفود الفيدرالية ووفود الولايات الأمريكية، لتسهيل بيئة استثمارية مواتية للشركات الكورية.