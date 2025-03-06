سيول تنفي مزاعم ترامب بأن الرسوم الكورية أعلى من نظيرتها الأمريكية بأربع مرات

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في كلمته أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي أول من أمس الثلاثاء، استهدف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية على وجه التحديد باعتبارها واحدة من الدول التي تعامل الولايات المتحدة بصورة غير عادلة من وجهة نظره.وقال "ترامب" في كلمته إن متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها كوريا الجنوبية على السلع الأمريكية هو أعلى بأربعة أضعاف من الرسوم الجمركية الأمريكية.ولم يحدد "ترامب" من أين حصل على هذه الأرقام ذات الصلة بكوريا الجنوبية، التي لديها اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.وردت الحكومة الكورية على تلك التصريحات على الفور، حيث أكدت أن مستويات الرسوم الجمركية الحالية على الصادرات الأمريكية إلى كوريا الجنوبية تبلغ حوالي 0.79%.وتفرض كوريا الجنوبية رسوما جمركية بنسبة 13.4% على الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية التي تتمتع بصفة الدول الأكثر تفضيلا، وهو أعلى بأربعة أضعاف مما تفرضه الولايات المتحدة بنسبة 3.3%، لكنه لا ينطبق على التجارة الثنائية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.