مستشار الأمن القومي الكوري يزور الولايات المتحدة

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بدأ مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي "شين وان شيك" زيارة إلى الولايات المتحدة للالتقاء بكبار المسؤولين في إدارة "دونالد ترامب".وصرح "شين" للصحفيين لدى وصوله أمس الأربعاء إلى مطار "دالاس" الدولي، بالقرب من "واشنطن"، بأنه سوف يلتقي بنظيره الأمريكي "مايك والتز" ومسؤولين آخرين خلال هذه الزيارة، موضحا أنه سيناقش العديد من القضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا والأمن العالمي، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين في بناء السفن.وقال "شين" إنه على الرغم من أن الزيارة متأخرة بعض الشيء، إلا أنه من المهم أن التواصل الكامل قد بدأ بين البيت الأبيض الأمريكي والمكتب الرئاسي الكوري.وتأتي هذه الزيارة بعد أن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أول من أمس الثلاثاء إن متوسط الرسوم الجمركية التي تفرضها كوريا الجنوبية على الواردات من الولايات المتحدة أعلى بأربعة أضعاف من نظيرتها الأمريكية.وقال "شين" إن الوزارات المسؤولة عن التجارة في كوريا الجنوبية تتشاور مع وزارة التجارة الأمريكية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي، وأعرب عن توقعات بنتائج إيجابية، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان على تحقيق هذا الهدف.