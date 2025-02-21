القوات الكورية والأمريكية تجري مناورات برية وجوية بالذخيرة الحية

Photo : YONHAP News

أجرت القوات المسلحة الكورية الجنوبية مناورات برية وجوية مشتركة بالذخيرة الحية مع القوات الأمريكية.وصرحت قيادتا القوات البرية والجوية الكورية اليوم بأنه تم إجراء أول مناورات مشتركة مع القوات الأمريكية لهذا العام، ارتباطا بمناورات "فريدوم شيلد"، وذلك في مركز تدريب العلوم والتكنولوجيا في مدينة "بو تشون" بمقاطعة كيونغ كي.وشارك في المناورات من الجانب الكوري كتيبة دبابات ولواء دعم متحرك خاص، ووحدة قتالية بطائرات درون، ووحدة طيران قتالي تابعة للقوات الجوية، بينما نشرت القوات الأمريكية حوالي 500 جندي، بما في ذلك وحدة عمليات المعلومات التابعة للفرقة الثانية.وأوضحت قيادتا القوات البرية والجوية أن أهمية هذه المناورات تكمن في إتقان إجراءات العمليات النارية المتكاملة المشتركة البرية والجوية، من أجل تعزيز القدرة على تنفيذ العمليات المشتركة.