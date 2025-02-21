صادرات الراميون الكوري تحقق رقما قياسيا

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اتضح أن الأطعمة الكورية البسيطة مثل الراميون و"طوك بوكي" قد أصبحت الأكثر تصديرا في العام الماضي استفادة من زيادة شعبية الثقافة الكورية "هالليو".وقالت غرفة التجارة والصناعة الكورية اليوم إن قيمة الصادرات من الراميون خلال العام الماضي بلغت مليارا و360 مليون دولار، ليصبح الأكثر تصديرا من بين الأطعمة الكورية، وتلته الأطعمة الجاهزة مثل "كيم باب" و"طوك بوكي" بـ980 مليون دولار، والمأكولات الصحية مثل الجنسنغ الأحمر بـ820 مليون دولار، والتوابل ب650 مليون دولار، والأعشاب البحرية المجففة بـ630 مليون دولار.وكانت الولايات المتحدة الأكثر استيرادا للمنتجات الغذائية الكورية وتلتها الصين واليابان.وقد ظلت الصادرات الكورية من المنتجات الغذائية تنمو بنسبة 8% سنويا خلال السنوات العشر الماضية، من 3 مليارات و510 ملايين دولار في عام 2015، إلى 7 مليارات و20 مليون دولار في العام الماضي.وحسب الأصناف، حقق الراميون زيادة بـ20.1% ليسجل أعلى نسبة نمو، كما حققت المنتجات الغذائية الصحية والأعشاب البحرية المجففة نموا كبيرا. وأوضحت غرفة التجارة أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لظاهرة تفضيل المنتجات الغذائية الصحية بين المستهلكين الأجانب إلى جانب انتشار شعبية هالليو، حيث زاد الاهتمام بالمأكولات الصحية خلال فترة جائحة كورونا، كما زاد التصور الإيجابي نحو الأطعمة الكورية، مثل الأعشاب البحرية، كغذاء صحي.