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الاقتصادية

منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من مخاطر انخفاض عدد سكان كوريا

Write: 2025-03-06 15:04:22Update: 2025-03-06 15:15:54

منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من مخاطر انخفاض عدد سكان كوريا

Photo : YONHAP News

حذرت منظمة  التعاون  الاقتصادي والتنمية  من  أن  عدد  سكان  كوريا  الجنوبية قد  ينخفض  بمقدار النصف  خلال  الـ60  عاما  القادمة.
جاء  ذلك  في  تقرير  أصدرته المنظمة  الدولية  أمس  بعنوان  "مستقبل كوريا  في  ظل  انخفاض  معدلات المواليد"،  حيث  تحدث  عن  مخاطر  انخفاض  الخصوبة في  كوريا  وسبل  التعامل  مع  هذه  المشكلة.
وأشار التقرير  إلى  أن  معدل  المواليد الإجمالي  في  كوريا  كان  قد  بلغ  0.72  فرد  في  عام  2023  لتصبح  كوريا  بذلك  أقل  دولة  على  مستوى  العالم من  حيث  معدلات المواليد،  كما  توقع  أنه  إذا  ظلت  معدلات المواليد  عند  مستواها الحالي،  فإن  عدد  السكان  في  كوريا  سوف  ينخفض  ​​بمقدار النصف  خلال  السنوات الستين  القادمة،  وسوف  يكون  حوالي  58%  من  إجمالي  عدد  السكان،  من  كبار  السن  الذين  تتجاوز أعمارهم  65  عاما  بحلول  عام  2082.
وبالإضافة إلى  ذلك،  توقع  التقرير  أن  ترتفع  نسبة  إعالة  كبار  السن  الذين  تتجاوز  أعمارهم 65  عاما  بواسطة السكان  الذين  تتراوح أعمارهم  بين  20  و64  عاما،  من  28%  إلى  155%  خلال  نفس  الفترة.
وأشار التقرير  أيضا  إلى  أن  أسباب  انخفاض  معدلات المواليد  في  كوريا  بالمقارنة  مع  الدول  الأخرى، تكمن  في  ارتفاع تكاليف  التعليم  الخاص  والإقامة  وثقافة العمل  الطويل  وعدم  مرونة  أوقات  وأماكن  العمل، إلى  جانب  الصعوبات في  التوازن  بين  العمل  والأسرة.
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