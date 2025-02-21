منظمة التعاون الاقتصادي تحذر من مخاطر انخفاض عدد سكان كوريا

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حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن عدد سكان كوريا الجنوبية قد ينخفض بمقدار النصف خلال الـ60 عاما القادمة.جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الدولية أمس بعنوان "مستقبل كوريا في ظل انخفاض معدلات المواليد"، حيث تحدث عن مخاطر انخفاض الخصوبة في كوريا وسبل التعامل مع هذه المشكلة.وأشار التقرير إلى أن معدل المواليد الإجمالي في كوريا كان قد بلغ 0.72 فرد في عام 2023 لتصبح كوريا بذلك أقل دولة على مستوى العالم من حيث معدلات المواليد، كما توقع أنه إذا ظلت معدلات المواليد عند مستواها الحالي، فإن عدد السكان في كوريا سوف ينخفض ​​بمقدار النصف خلال السنوات الستين القادمة، وسوف يكون حوالي 58% من إجمالي عدد السكان، من كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما بحلول عام 2082.وبالإضافة إلى ذلك، توقع التقرير أن ترتفع نسبة إعالة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما بواسطة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و64 عاما، من 28% إلى 155% خلال نفس الفترة.وأشار التقرير أيضا إلى أن أسباب انخفاض معدلات المواليد في كوريا بالمقارنة مع الدول الأخرى، تكمن في ارتفاع تكاليف التعليم الخاص والإقامة وثقافة العمل الطويل وعدم مرونة أوقات وأماكن العمل، إلى جانب الصعوبات في التوازن بين العمل والأسرة.