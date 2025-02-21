تقرير يؤكد إرسال كوريا الشمالية المزيد من القوات لدعم روسيا ضد أوكرانيا

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نقل تقرير بثه راديو آسيا الحرة الأمريكي، عن مسؤول في الحكومة الأمريكية تأكيده إرسال كوريا الشمالية قوات إضافية إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا.ونقل التقرير عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله إن كوريا الشمالية أرسلت قوات إضافية لدعم روسيا ضد أوكرانيا، وأن عدد تلك القوات كان كافيا لاستبدال الخسائر الكورية الشمالية في الخطوط الأمامية.لكن المسؤول لم يحدد الحجم الدقيق للقوات الكورية الشمالية الإضافية في روسيا.وكانت هيئة المخابرات في كوريا الجنوبية قد قالت إن كوريا الشمالية أرسلت قوات إضافية لدعم روسيا. كما قال النائب البرلماني عن حزب قوة الشعب الحاكم "ريو يونغ وان" بعد زيارته إلى أوكرانيا مؤخرا، إن حجم القوات الكورية الشمالية الإضافية يبلغ حوالي 5 آلاف جندي، منهم حوالي 1500 تم نشرهم بالفعل بالقرب من منطقة كورسك الروسية، بينما يخضع 3500 جندي للتدريب من أجل التكيف مع البيئة المحلية هناك.وكان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" قد قال في اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في شهر يناير الماضي إن عدد القتلى من الجنود الكوريين الشماليين في الحرب قد بلغ 4 آلاف.