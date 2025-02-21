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الدولية

تقرير يؤكد إرسال كوريا الشمالية المزيد من القوات لدعم روسيا ضد أوكرانيا

Write: 2025-03-06 15:04:51Update: 2025-03-06 15:16:19

تقرير يؤكد إرسال كوريا الشمالية المزيد من القوات لدعم روسيا ضد أوكرانيا

Photo : YONHAP News

نقل  تقرير  بثه  راديو  آسيا  الحرة  الأمريكي، عن  مسؤول  في  الحكومة  الأمريكية تأكيده  إرسال  كوريا  الشمالية  قوات  إضافية  إلى  روسيا  لدعمها في  حربها  ضد  أوكرانيا.
ونقل التقرير  عن  مسؤول  في  وزارة  الدفاع  الأمريكية قوله  إن  كوريا  الشمالية  أرسلت  قوات  إضافية لدعم  روسيا  ضد  أوكرانيا،  وأن  عدد  تلك  القوات  كان  كافيا  لاستبدال الخسائر  الكورية  الشمالية في  الخطوط  الأمامية.
لكن  المسؤول  لم  يحدد  الحجم  الدقيق  للقوات الكورية  الشمالية  الإضافية في  روسيا.
وكانت هيئة  المخابرات  في  كوريا  الجنوبية قد  قالت  إن  كوريا  الشمالية أرسلت  قوات  إضافية لدعم  روسيا.  كما  قال  النائب البرلماني  عن  حزب  قوة  الشعب  الحاكم  "ريو يونغ  وان"  بعد  زيارته  إلى  أوكرانيا  مؤخرا، إن  حجم  القوات الكورية  الشمالية  الإضافية يبلغ  حوالي  5  آلاف  جندي،  منهم  حوالي  1500  تم  نشرهم  بالفعل بالقرب  من  منطقة  كورسك  الروسية، بينما  يخضع  3500  جندي  للتدريب من  أجل  التكيف مع  البيئة  المحلية هناك.
وكان الرئيس  الأوكراني  "فولوديمير  زيلينسكي"  قد  قال  في  اجتماع  لمجموعة الاتصال  الدفاعية  الأوكرانية في  شهر  يناير  الماضي  إن  عدد  القتلى من  الجنود  الكوريين الشماليين  في  الحرب  قد  بلغ  4  آلاف.
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