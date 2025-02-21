أسير كوري شمالي يقول إن هناك ساحات تدريب في الشمال تشبه مواقع في الجنوب

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قال جندي كوري شمالي تم أسره في الحرب الروسية ضد أوكرانيا إن هناك ساحة تدريب في كوريا الشمالية تتضمن مبانٍ تشبه مواقع في سيول وبوسان وجزيرة جيجو في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في ملف صوتي للأسير الكوري الشمالي كشف عنه اليوم النائب البرلماني "ريو يونغ وان" عن حزب قوة الشعب الحاكم، الذي كان قد أجرى مقابلة مع أسيرين كوريين شماليين خلال زيارته الأخيرة إلى أوكرانيا.وقال الجندي إن هناك العديد من المباني التي تشبه مواقع في مختلف المدن الكورية الجنوبية مثل سيول وبوسان وديغو وجونجو وجزيرة جيجو، في ساحات التدريب العسكري في كوريا الشمالية، موضحا أن ساحة التدريب تلك تقع في منطقة "كوك سان" بمقاطعة "هوانغ هيه".وأوضح النائب "ريو" أن كوريا الشمالية أنشأت مبنى مشابها للمقر الرئاسي السابق في سيول وتقوم بتدريب جنودها في ذلك المبنى، ولكن يبدو أن القليل من المعلومات كانت معروفة عن وجود شيء من هذا القبيل في منطقة كوك سان على وجه التحديد.وأضاف أن الأسير الكوري الشمالي قال إن العديد من ساحات التدريب المماثلة في أماكن أخرى بخلاف "كوك سان".