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الكوريتان

أسير كوري شمالي يقول إن هناك ساحات تدريب في الشمال تشبه مواقع في الجنوب

Write: 2025-03-06 15:05:34Update: 2025-03-06 15:16:44

أسير كوري شمالي يقول إن هناك ساحات تدريب في الشمال تشبه مواقع في الجنوب

Photo : YONHAP News

قال  جندي  كوري  شمالي  تم  أسره  في  الحرب  الروسية ضد  أوكرانيا  إن  هناك  ساحة  تدريب  في  كوريا  الشمالية تتضمن  مبانٍ  تشبه  مواقع  في  سيول  وبوسان وجزيرة  جيجو  في  كوريا  الجنوبية.
جاء  ذلك  في  ملف  صوتي  للأسير  الكوري الشمالي  كشف  عنه  اليوم  النائب البرلماني  "ريو  يونغ  وان"  عن  حزب  قوة  الشعب  الحاكم، الذي  كان  قد  أجرى  مقابلة مع  أسيرين  كوريين شماليين  خلال  زيارته الأخيرة  إلى  أوكرانيا.
وقال الجندي  إن  هناك  العديد  من  المباني  التي  تشبه  مواقع  في  مختلف  المدن  الكورية الجنوبية  مثل  سيول  وبوسان  وديغو  وجونجو  وجزيرة جيجو،  في  ساحات  التدريب  العسكري في  كوريا  الشمالية، موضحا  أن  ساحة  التدريب  تلك  تقع  في  منطقة  "كوك سان"  بمقاطعة  "هوانغ هيه".
وأوضح النائب  "ريو"  أن  كوريا  الشمالية أنشأت  مبنى  مشابها للمقر  الرئاسي  السابق في  سيول  وتقوم  بتدريب  جنودها في  ذلك  المبنى، ولكن  يبدو  أن  القليل  من  المعلومات  كانت  معروفة  عن  وجود  شيء  من  هذا  القبيل  في  منطقة  كوك  سان  على  وجه  التحديد.
وأضاف أن  الأسير  الكوري الشمالي  قال  إن  العديد  من  ساحات  التدريب المماثلة  في  أماكن  أخرى  بخلاف  "كوك  سان".
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