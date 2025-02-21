مباحثات بين وزيري الخارجية الكوري والبولندي في وارسو

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يقوم وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جو تيه يول" بزيارة رسمية حاليا إلى بولندا، حيث عقد مباحثات مع نظيره البولندي "رادوسلاف سيكورسكي" في العاصمة وارسو أمس الأربعاء من أجل مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في شبه الجزيرة الكورية، والحرب في أوكرانيا.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن الوزيرين اتفقا على أهمية التعاون العسكري غير المسبوق بين البلدين باعتباره عنصرا مهما في تطور العلاقات الثنائية، واتفقا أيضا على تفعيل وتعزيز هذا التعاون بثبات في المستقبل.كما اتفق الوزيران على السعي المشترك للانتهاء من المرحلة الثانية من صفقة بيع الدبابات الكورية "كي 2" التي تجري مناقشتها حاليا بين البلدين في أقرب وقت ممكن.وقال الوزير "جو" إن بولندا تقدم دعما نشطا لأوكرانيا باعتبارها دولة مجاورة، وأن الحكومة الكورية ستواصل تقديم الدعم الإنساني والمالي لأوكرانيا، مع الاستمرار في العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك بولندا، لدعم جهود السلام الدائم وإعادة الإعمار في أوكرانيا.وأدان الوزيران الاستفزازات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، والتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.