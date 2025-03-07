كوريا تسجل فائضا في الحساب الجاري في يناير للشهر الحادي والعشرين

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري في شهر يناير الماضي للشهر الحادي والعشرين على التوالي.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري 2.94 مليار دولار في يناير.وكان فائض شهر يناير مشابها لفائض نفس الشهر من العام الماضي، لكنه انخفض بدرجة ملحوظة مقارنة بالشهر الأسبق، الذي شهد فائضا قدره 12.37 مليار دولار.وسجل حساب السلع فائضا قدره 2.5 مليار دولار في يناير، في انخفاض حاد عن الشهر الأسبق وكذلك على أساس سنوي، لانخفاض عدد أيام العمل بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 9.1% على أساس سنوي إلى 49.8 مليار دولار في يناير، وهو أول انخفاض على أساس سنوي منذ سبتمبر 2023.كما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 47.3 مليار دولار.