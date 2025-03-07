ترامب يؤكد خطته لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم الأسبوع القادم

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أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على عدم تغير خطته لفرض رسوم جمركية على جميع واردات بلاده من الصلب والألومنيوم بدءا من الأسبوع القادم.وصرح "ترامب" بهذا الموقف أمس الخميس في البيت الأبيض عندما سُئل عن احتمال وقف تلك الرسوم الجمركية، حيث قال إنها ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع القادم.وكان "ترامب" قد أعلن في وقت سابق أنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم بدءا من 12 مارس دون استثناءات.كما أعاد "ترامب" التأكيد على أنه يخطط لفرض رسوم جمركية متبادلة ابتداء من 2 أبريل، قائلا إن معظم الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في ذلك اليوم.ومن ناحية أخرى، قرر "ترامب" أمس الخميس تأجيل فرض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على العديد من الواردات من المكسيك وبعض الواردات من كندا لمدة شهر، ليسحب مؤقتا أجزاء كبيرة من الرسوم الجمركية على أكبر شريكين تجاريين لأمريكا.