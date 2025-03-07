الأحزاب السياسية تناقش الخطة التفصيلية للميزانية التكميلية يوم الاثنين القادم

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اتفقت الأحزاب السياسية الكورية على ضرورة وضع ميزانية تكميلية، واتفقت على عقد اجتماع للهيئة الاستشارية لشؤون الدولة يوم الاثنين القادم لمناقشة التفاصيل.وقال المسؤول عن السياسات في حزب قوة الشعب الحاكم "كيم سانغ هون" بعد لقائه بنظيره من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "جين سونغ جون"، أمس الخميس، إنه سوف يتشاور مع الحكومة قبل اجتماع يوم الاثنين.وفي حين أن الهيئة الاستشارية تضم الحكومة أيضا، فقد غاب القائم بأعمال الرئيس "تشيه سانغ موك" عن اجتماع الأمس بسبب احتجاج المعارضة على تأجيله لتعيين "ما أون هيوك" قاضيا في المحكمة الدستورية.وبينما يطالب الحزب الحاكم بميزانية إضافية تتراوح بين 10 و15 تريليون وون، أي ما يتراوح بين 6.9 و10.3 مليار دولار أمريكي، وتخصيصها للدعم المستهدف، فإن حزب المعارضة الرئيسي يضغط من أجل تخصيص 30 تريليون وون على الأقل في محاولة لتحفيز الاستهلاك.ومن ناحية أخرى، لم تتوصل الأحزاب إلى اتفاق بشأن مشروع القانون الخاص بدعم صناعة أشباه الموصلات.