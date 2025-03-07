وزير التجارة الكوري يزور واشنطن للتباحث حول التعاون الصناعي والرسوم الجمركية

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من المقرر أن يقوم وزير التجارة الكوري "جونغ إن كيو" بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع القادم للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" كوريا الجنوبية بأنها "دولة تفرض رسوم جمركية غير عادلة على المنتجات الأمريكية أكثر من الصين".ووفقا لمصادر حكومية كورية أمس الخميس، فإن السلطات التجارية من الجانبين بصدد ترتيب لقاء بين "جونغ" والممثل التجاري الأمريكي "جاميسون غرير" الأسبوع القادم.وخلال الزيارة المرتقبة، سيركز "جونغ" على توضيح المفاهيم الخاطئة لإدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها سيول على المنتجات الأمريكية، والتي تساوي عمليا 0% بموجب اتفاقية التجارة الحرة الثنائية.كما يعتزم الوزير أيضا السعي لتبديد مخاوف واشنطن بشأن الحواجز غير الجمركية لدى سيول، قبل فرض "ترامب" للرسوم الجمركية المتبادلة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم 2 أبريل، مؤكدا أن سيول تدرس تحسين اللوائح الحالية.وستأتي هذه الزيارة بعد حوالي أسبوعين من زيارة وزير الصناعة والطاقة "آن دوك غُن" التي أجرى خلالها محادثات حول الرسوم الجمركية والتعاون الصناعي أيضا بين البلدين.وكان "آن" قد ألمح في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن زيارة وزير التجارة إلى الولايات المتحدة ستتابع اتفاق البلدين على إنشاء هيئات استشارية مختلفة بشأن بناء السفن والطاقة ومشروع خط أنابيب الغاز في ألاسكا والحواجز غير الجمركية.