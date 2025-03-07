الرئيس البولندي يعرب عن أمله في سرعة إبرام عقد الدبابات مع كوريا الجنوبية

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أعرب الرئيس البولندي "أندريه دودا" عن أمله في إحراز تقدم سريع في إبرام عقد استيراد دبابات "كيه 2" القتالية الكورية الجنوبية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول، صرح "دودا" بذلك أمس الخميس خلال اجتماع مع وزير الخارجية الكوري "جو تيه يول" في وارسو.ومن جانبه أعرب الوزير "جو" عن أمله في أن يواصل البلدان تعزيز التعاون الدفاعي بينهما، مؤكدا أن كوريا الجنوبية هي الشريك الأمثل لبولندا لتعزيز قدراتها الدفاعية.وقال الرئيس البولندي إن سرعة إبرام الجولة الثانية من عقود دبابات "كيه 2" الكورية الجنوبية سوف تؤدي إلى تسهيل الإنتاج المحلي في بولندا وتعزيز التعاون الدفاعي متبادل المنفعة بين البلدين.كما التقى الوزير الكوري بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي "فلاديسلاف كوسينياك كاميش" لمناقشة التقدم المحرز في التعاون الأمني الثنائي بين البلدين.