واشنطن تؤكد توجيه ضغوط اقتصادية على الدول الحليفة التي لا تلتزم برؤية ترامب

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قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" إن الولايات المتحدة ستوجه ضغوطا اقتصادية ليس فقط على خصومها، ولكن أيضا على الدول الحليفة للولايات المتحدة، التي لا تلتزم برؤية الرئيس "دونالد ترامب" العالمية.ووفقا لوكالة "رويترز" ووسائل إعلام أخرى، أدلى "بيسنت" بهذه التصريحات أمس الخميس خلال كلمة ألقاها في النادي الاقتصادي في نيويورك، حيث قال إن الوصول إلى السلع الرخيصة ليس هو جوهر الحلم الأمريكي، لكن الحلم الأمريكي هو أن أي مواطن يمكنه تحقيق الازدهار والارتقاء والأمن الاقتصادي، مؤكدا أن الذين أبرموا الصفقات التجارية متعددة الأطراف قد غفلوا عن ذلك لفترة طويلة جدا.كما شدد الوزير الأمريكي على أن بلاده سترد بالمثل على أي دولة تضر ممارساتُها التجارية بالاقتصاد والشعب الأمريكي، واصفا هذا المسلك بأنه "سياسة 'أمريكا أولا' التجارية".وبالإضافة إلى ذلك، قال "بيسنت" إن إدارة "ترامب" لن تتردد في فرض عقوبات قوية ضد روسيا إذا كان ذلك سيؤدي إلى توفير نفوذ في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.