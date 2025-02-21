سيول وواشنطن تتفقان على التشاور الوثيق بشأن السياسات تجاه بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

قال مستشار الأمن القومي الكوري "شين وان شيك" إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفقتا على التشاور الوثيق قبل متابعة السياسات أو التعامل مع كوريا الشمالية.وأدلى "شين" بهذه التصريحات للصحفيين أمس الخميس في السفارة الكورية في واشنطن بعد اجتماعه مع نظيره الأمريكي "مايك والتز".وأشار "شين" إلى أن هذا هو أول اجتماع وجها لوجه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، موضحا أن المناقشات أجريت في جو ودي للغاية، وقال إن الجانبين اتفقا على أهمية التحالف بين سيول وواشنطن، وتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، والسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وأضاف أنه أكد مع نظيره الأمريكي التزام البلدين بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، واتفقا على التشاور الوثيق عند وضع وتنفيذ السياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية.وفيما يتعلق بالتعاون المحتمل بين البلدين في مجال بناء السفن، قال "شين" إنه اتفق مع نظيره الأمريكي على تنسيق الجهود الحكومية الشاملة على مستوى مجلس الأمن القومي في البلدين.