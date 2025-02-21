ترامب يصدق على أمر تنفيذي لإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين

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صرح "ديفيد ساكس" مستشار البيت الأبيض الأمريكي لشؤون الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية بأن الرئيس "دونالد ترامب" وقع أمس الخميس على أمر تنفيذي لإنشاء احتياطي استراتيجي من العملة الرقمية "بيتكوين".جاء ذلك في منشور كتبه "ساكس" على منصة "إكس"، حيث أوضح أنه سيتم تمويل ذلك الاحتياطي باستخدام عملات البيتكوين التي تمت مصادرتها بواسطة الحكومة الفيدرالية ضمن إجراءات مصادرة الأصول في القضايا الجنائية والمدنية، مشيرا إلى أنه سيتم الحصول على المزيد من عملات البيتكوين دون أن تكون هناك تكاليف إضافية على دافعي الضرائب.وأضاف "ساكس" أن الولايات المتحدة لن تبيع أيا من عملات البيتكوين التي يتم إيداعها في ذلك الاحتياطي، بل سيتم الاحتفاظ بها كمخزون قيّم.وقال إن بيع العملات الرقمية في وقت مبكر قد كلف دافعي الضرائب الأمريكيين 17 مليار دولار.وكان "ترامب" قد أعلن يوم الأحد الماضي عن أسماء 5 عملات رقمية، هي: بيتكوين وإيثيريوم وإكس آر بي وسولانا وكاردانو، يخطط لإضافتها إلى الاحتياطي.