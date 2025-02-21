كوريا الثانية عالميا في صفقات بناء السفن في فبراير

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وسط تراجع حجم الصفقات العالمية لبناء السفن منذ بداية هذا العام، تخلفت كوريا الجنوبية بشكل كبير عن منافستها الصين من حيث قيمة الصفقات التي حصلت عليها.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية اليوم الجمعة، بلغ إجمالي حجم الصفقات العالمية لبناء السفن في شهر فبراير الماضي 2.07 مليون طن، بانخفاض نسبته 62% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية حصلت على صفقات لبناء 290 ألف طن من السفن، أي ما يمثل 14% من إجمالي الصفقات العالمية، محتلة بذلك المرتبة الثانية بعد الصين التي فازب بصفقات لبناء 1.35 مليون طن من السفن.وبحلول نهاية شهر فبراير الماضي، انخفض حجم الطلبات العالمية المتبقية بمقدار 2.94 مليون طن مقارنة بنهاية الشهر الأسبق، ليصل إلى 156.34 مليون طن.