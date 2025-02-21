الحكومة وشركات السيارات الكورية تناقش سبل الاستجابة لتعريفات ترامب

Photo : YONHAP News

عقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اجتماعا اليوم الجمعة لفريق العمل بين القطاعين العام الخاص للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن السيارات، حيث تمت مناقشة القضايا الراهنة، خاصة التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.وحضر الاجتماع عدد من مسؤولي المنظمات والشركات ذات الصلة، منها الرابطة الكورية لصناعة النقل، والجمعية الكورية التعاونية لصناعة السيارات، وشركة "هيون ديه" للسيارات، وشركة "جي إم" للسيارات، والمعهد الكوري لأبحاث السيارات، إلى جانب مؤسسة تنمية التجارة الكورية "كوترا".وخلال الاجتماع، قالت وزارة الصناعة إنه من المرجح أن تتفاقم حالة عدم اليقين الخارجي لفترة من الزمن، مؤكدة أنها سوف تجمع آراء الشركات وتراجعها عن كثب مع الوزارات ذات الصلة لتقليل التأثيرات على صناعة السيارات الوطنية، وأنها ستقوم بإعداد التدابير اللازمة في غضون شهر أبريل القادم للاستجابة للتعريفات الجمركية الأمريكية.ومن جانبهم أعرب المشاركون في الاجتماع عن قلقهم من احتمال توسع التأثيرات السلبية لتشمل صناعة قطع غيار السيارات.