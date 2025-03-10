كوريا وفرنسا تعقدان حوارا استراتيجيا بين وزيريْ الخارجية

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عقد وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وفرنسا حوارا استراتيجيا لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الأمنية.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول يوم السبت، التقى الوزير الكوري "تشو تيه يول" مع نظيره الفرنسي "جان نويل بارو" لإجراء الحوار الاستراتيجي الخامس بين وزيري خارجية البلدين في باريس، حيث ناقش الجانبان التعاون لإقامة فعاليات احتفالية خلال العام القادم بمناسبة الذكرى السنوية الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، والزيارة المحتملة للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى كوريا الجنوبية.واتفق الوزيران على ضرورة ترقية العلاقات الثنائية إلى مشاركة استراتيجية من خلال هيئات استشارية مختلفة، بما في ذلك الحوار الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وفرنسا.كما ناقش الجانبان التطورات في مفاوضات السلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وانطلاق إدارة دونالد ترامب في الولايات المتحدة وتأثيراتها على الأمن الأوربي.والتقى الوزير تشو أيضا بمستشار الرئيس الفرنسي للسياسات الخارجية "إيمانويل بون" لمناقشة الوضع السياسي في كوريا الجنوبية، والتبادلات رفيعة المستوى بين البلدين، والتحرك الأوربي لتعزيز الأمن بعد انطلاق إدارة ترامب.