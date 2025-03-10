43% انخفضا في عدد مؤسسات إدارة الأمراض المعدية في كوريا

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انخفض عدد مؤسسات إدارة الأمراض المعدية في كوريا الجنوبية إلى النصف تقريبا خلال العام الماضي، رغم المخاوف بشأن ظهور أمراض معدية جديدة بعد فيروس كورونا.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الطبي الوطني، أمس الأحد، كان لدى الدولة 159 مؤسسة لإدارة الأمراض المعدية في نهاية يونيو من العام الماضي، بانخفاض نسبته 42.6% مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث من عام 2023.ومع انحسار جائحة كورونا، انخفض الرقم بشكل مضطرد من 411 في الربع الأول من عام 2022، إلى 283 في الربع الثالث من نفس العام، ثم 277 في الربع الثالث من عام 2023.كما اتضح أن التفاوت الإقليمي في الموارد الطبية لإدارة الأمراض المعدية كان كبيرا بشكل ملحوظ، حيث يوجد 139 متخصصا في الأمراض المعدية على مستوى كوريا داخل مؤسسات إدارة الأمراض المعدية، مع تركيز أكثر من نصفهم في سيول والمناطق المحيطة بها، بإجمالي 79، بينما يوجد في مقاطعة شمال كيونغ سانغ أربعة متخصصين فقط، وأقل عدد من مرافق الرعاية الحرجة لمرضى الأمراض المعدية.