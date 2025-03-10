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السياسية

الحكومة الكورية تقبل طلبات التصويت الغيابي لانتخابات 2 أبريل التكميلية

Write: 2025-03-10 10:37:28

الحكومة الكورية تقبل طلبات التصويت الغيابي لانتخابات 2 أبريل التكميلية

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الداخلية والأمن الكورية أمس الأحد إنها ستقبل بدءا من يوم الثلاثاء وحتى الساعة 6 من مساء يوم السبت، طلبات التصويت الغيابي للانتخابات التكميلية التي سيتم إجراؤها يوم 2 أبريل القادم.
ويشمل الناخبون الغائبون كلا من الجنود وضباط الشرطة في القواعد النائية أو السفن البعيدة عن مراكز الاقتراع، والأشخاص المقيمين في المستشفيات أو دور التمريض، والموجودين في السجون أو مراكز الاحتجاز، والأفراد ذوي الإعاقات الجسدية الشديدة، وسكان الجزر النائية.
ويتوجب على أي شخص يرغب في الإبلاغ عن حالة التصويت الغيابي إرسال طلب بالبريد أو تقديمه إلى المركز المجتمعي في المنطقة المسجل فيها.
وسوف يختار الناخبون من خلال تلك الانتخابات التكميلية القادمة مشرفا تعليميا واحدا وخمسة رؤساء حكومات محلية و17 مستشارا بلديا في إجمالي 23 دائرة انتخابية.




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