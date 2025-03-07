كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات فريدوم شيلد

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية السنوية الكبرى "فريدوم شيلد" اليوم الاثنين، بهدف تعزيز استعدادهما الدفاعي المشترك في مواجهة التهديدات العسكرية المتطورة من كوريا الشمالية.وسوف تشمل مناورات فريدوم شيلد، التي ستستمر حتى 20 مارس، تدريبات قيادة بالكمبيوتر، وتدريبات ميدانية عبر البر والبحر والجو والفضاء والفضاء الإلكتروني.ويخطط البلدان الحليفان لإجراء 16 تدريبا ضمن المناورات الخارجية هذا العام، مقارنة بعشرة في العام الماضي.وقالت قيادة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن المناورات سوف تتضمن سيناريوهات تعكس استراتيجيات كوريا الشمالية وتكتيكاتها، والتغييرات في القوة العسكرية المستمدة من تحليل التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية.ومع ذلك، لن يقوم البلدان الحليفان بإجراء تدريبات بالذخيرة الحية خلال التدريبات الخارجية، وذلك بعد القصف العرضي لمنطقة مدنية الأسبوع الماضي في أثناء تدريب بالذخيرة الحية.