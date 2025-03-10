كوريا الشمالية تدين مناورات فريدوم شيلد وتصفها بأنها عمل استفزازي خطير

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أدانت كوريا الشمالية مناورات "فريدوم شيلد" السنوية التي تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ووصفتها بأنها "عمل استفزازي خطير".وفي بيان صدر اليوم الاثنين، حذرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية من أن هذه "التدريبات العشوائية لإظهار القوة من جانب الولايات المتحدة سوف تؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية"، وأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تضيفان فقط مبررا لموقف كوريا الشمالية المتشدد ضد واشنطن.ووصف البيان المناورات بأنها "عمل استفزازي خطير يقود الموقف الحاد في شبه الجزيرة الكورية إلى أقصى مدى، والذي قد يشعل صراعا ماديا بين الجانبين عن طريق طلقة واحدة عرضية". وأضاف أن "التصرف المتهور والاختيار غير المعقول من جانب الولايات المتحدة التي تسعى إلى العزف "بشكل رسمي" على الحركة الأولى من سيمفونية الحرب من خلال أكبر استفزاز عسكري على الإطلاق هذا العام"، لن يؤدي إلا إلى الإضرار بأمن الولايات المتحدة.وجاء هذا البيان في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لبدء مناورات "فريدوم شيلد" المشتركة، والتي ستستمر حتى يوم 20 مارس.