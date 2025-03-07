كوريا الجنوبية وكندا تعقدان حوارا استراتيجيا في أوتاوا

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عقدت كوريا الجنوبية وكندا يوم الجمعة الماضي في أوتاوا الجولة التاسعة من الحوار الاستراتيجي بين البلدين، حيث استعرضا نتائج التعاون بينهما في 5 مجالات رئيسية، وناقشا الأوضاع الراهنة في شبه الجزيرة الكورية والعالم، وسبل تعزيز التعاون المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وفي هذه الدورة من الحوار الاستراتيجي، ترأس الجانبَ الكوري مساعدُ نائب وزير الخارجية "تشونغ بيونغ وان"، فيما مثّل الجانبَ الكندي مساعدُ نائب وزير الخارجية لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "ويلادن إيب".وقد اتفق الجانبان على مواصلة تحقيق الإنجازات في مجالات التعاون الخمسة الرئيسية، بما في ذلك الصناعات الدفاعية، والمعادن الرئيسية. كما اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف للاستجابة لاستفزازات كوريا الشمالية النووية والصاروخية، والتعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، وأكدا على ضرورة استعادة السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.