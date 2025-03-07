كوريا الجنوبية وبولندا تخططان لتوقيع صفقة دبابات في غضون أبريل

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قال مسؤول في الحكومة الكورية الجنوبية أمس الأحد إنه من المرجح أن يتم توقيع صفقة ثانية لتصدير دبابات من طراز "كيه 2" إلى بولندا في غضون شهر أبريل القادم.وبموجب الصفقة المقترحة بقيمة 9 تريليونات وون، أي ما يعادل 6.2 مليار دولار، من المتوقع أن تقوم كوريا الجنوبية بتصدير 180 دبابة "كيه 2" إضافية إلى بولندا.وكان من المقرر أن يتم توقيع هذه الصفقة في العام الماضي، لكن الجدول الزمني تأخر بسبب خلاف بين الحكومة البولندية وشركة محلية حول تفاصيل الصفقة، إلى جانب الفوضى السياسية المحلية التي أعقبت إعلان الأحكام العرفية في كوريا، وعزل الرئيس "يون صوك يول" في شهر ديمسبر من العام الماضي.وكانت كوريا الجنوبية قد وقعت الصفقة الأولى بقيمة 12.4 مليار دولار في شهر أغسطس من عام 2022 لشحن 180 دبابة "كيه 2"، و212 قطعة مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9"، و48 طائرة هجومية خفيفة من طراز "إف إيه 50".وقد عقد وزيرا الخارجية الكوري والبولندي اجتماعا يوم الخامس من مارس في وارسو، حيث اتفقا على تقديم الدعم اللازم للانتهاء من توقيع صفقة الدبابات الثانية في أقرب وقت ممكن.