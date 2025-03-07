كوريا الجنوبية السابعة عالميا من حيث حجم إنتاج السيارات

Photo : YONHAP News

وفقا لتقرير صادر عن الرابطة الكورية لصناعات السيارات والنقل اليوم الاثنين، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث حجم إنتاج السيارات، بعد أن شهدت تراجعا بسبب تباطؤ الطلب المحلي في العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن إجمالي حجم إنتاج السيارات على مستوى العالم بلغ 93 مليونا و950 ألف وحدة في العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالعام الأسبق، وهي المرة الأولى التي يشهد فيها العالم انخفاضا في حجم إنتاج السيارات منذ عام 2020، عندما بدأت جائحة كورونا.وبلغ حجم إنتاج السيارات في كوريا 4 ملايين و130 ألف وحدة في العام الماضي، بانخفاض نسبته 2.7% عن العام الأسبق.وشهدت صادرات كوريا من السيارات زيادة بنسبة 0.6% في العام الماضي، فيما بلغ الطلب المحلي على السيارات مليونا و635 ألف وحدة، بانخفاض نسبته 6.5% عن العام الأسبق.وجاءت الصين في المرتبة الأولى بإنتاج 31 مليونا و280 ألف وحدة في العام الماضي، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بالعام الأسبق.