الرئيس يون يلتقى بقادة الحزب الحاكم في المقر الرئاسي

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع قيادات حزب قوة الشعب الحاكم أمس الأحد بعد يوم من إطلاق سراحه من الاحتجاز.وقال المتحدث باسم حزب قوة الشعب "شين دونغ أوك" اليوم الاثنين إن رئيس لجنة الطوارئ في الحزب الحاكم "كوان يونغ سيه"، وزعيم التكتل البرلماني "كوان سونغ دونغ" زارا الرئيس "يون" في مقر إقامته الرئاسي لمدة حوالي 30 دقيقة، بدءا من الساعة الثامنة من مساء أمس الأحد.وأوضح المتحدث أن الرئيس "يون" استعرض أفكاره خلال ذلك اللقاء حول الوقت الذي قضاه في الاحتجاز، وأعرب عن شكره لقادة الحزب الحاكم على قيادة الحزب بشكل جيد في تلك الفترة.وقد تم إطلاق سراح الرئيس "يون" يوم السبت بناء على حكم قضائي بإلغاء احتجازه، وذلك بعد 52 يوما من الاحتجاز منذ يوم الخامس عشر من شهر يناير الماضي بتهمة التحريض على التمرد من خلال إعلانه الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر من العام الماضي.