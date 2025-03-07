أوكرانيا أكثر مستورد للأسلحة في العالم

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أفاد تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم الاثنين بأن واردات الأسلحة إلى أوربا ارتفعت بنسبة 155% خلال الفترة من عام 2020 وحتى عام 2024، وأن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد حربها مع روسيا في عام 2022.وأشار التقرير إلى أن أوربا ككل مثلت 28% من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بارتفاع من 11% بين عامي 2015 و2019.وشكلت أوكرانيا وحدها 8.8% من واردات الأسلحة العالمية في الفترة من 2020 إلى 2024.ومن بين الأسلحة التي تم توريدها لأوكرانيا خلال تلك الفترة، استحوذت الولايات المتحدة على الحصة الأكبر بنسبة 45%، وتلتها ألمانيا بـ12% وبولندا بـ11%.وقد زودت الولايات المتحدة الدول الأوربية بأكثر من 50% من وارداتها من الأسلحة في الفترة من 2020 إلى 2024.وقال التقرير إن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة العاشرة عالميا من حيث حجم تصدير الأسلحة، والمرتبة الثانية عشرة من حيث حجم وارداتها.