أوكرانيا أكثر مستورد للأسلحة في العالم

أفاد تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام اليوم الاثنين بأن واردات الأسلحة إلى أوربا ارتفعت بنسبة 155% خلال الفترة من عام 2020 وحتى عام 2024، وأن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم بعد حربها مع روسيا في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن أوربا ككل مثلت 28% من واردات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2020 إلى 2024، بارتفاع من 11% بين عامي 2015 و2019.
وشكلت أوكرانيا وحدها 8.8% من واردات الأسلحة العالمية في الفترة من 2020 إلى 2024.
ومن بين الأسلحة التي تم توريدها لأوكرانيا خلال تلك الفترة، استحوذت الولايات المتحدة على الحصة الأكبر بنسبة 45%، وتلتها ألمانيا بـ12% وبولندا بـ11%.
وقد زودت الولايات المتحدة الدول الأوربية بأكثر من 50% من وارداتها من الأسلحة في الفترة من 2020 إلى 2024.
وقال التقرير إن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة العاشرة عالميا من حيث حجم تصدير الأسلحة، والمرتبة الثانية عشرة من حيث حجم وارداتها.