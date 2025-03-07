كوريا الشمالية تكشف للمرة الأولى عن مشروع لبناء غواصة نووية

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كشفت كوريا الشمالية للمرة الأولى عن مشروع لبناء غواصة تعمل بالطاقة النووية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أول من أمس السبت إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تفقد مشروع بناء الغواصة النووية.وأشار التقرير إلى أن "كيم جونغ أون" استعرض غواصة صواريخ موجهة استراتيجية تعمل بالطاقة النووية تحت الإنشاء في ضوء قرار دفاعي تم الكشف عنه في مؤتمر رئيسي لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في عام 2021.ويرى المراقبون أنه يمكن للغواصة النووية التي تقوم كوريا الشمالية بتطويرها ضرب الأراضي الأمريكية.ويعتقد الخبراء أن روسيا لعبت دورا رئيسيا في مساعدة كوريا الشمالية على تطوير هذه الغواصة النووية.ومن المرجح أن يكون الدعم الروسي في توفير تصميمات المفاعلات النووية وأنظمة الغواصات قد ساهم بشكل كبير في تجاوز التحديات التقنية أمام كوريا الشمالية، المرتبطة ببناء الغواصات العاملة بالطاقة النووية.