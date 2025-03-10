كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ باليستية باتجاه البحر الغربي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية مجهولة الهوية باتجاه البحر الغربي اليوم الاثنين.وفي رسائل نصية أرسلت إلى الصحفيين، قالت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش رصد إطلاق عدة مقذوفات من مناطق داخلية في مقاطعة "هوانغ هيه" في حوالي الساعة 1:50 بعد الظهر.وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش الكوري الجنوبي يعزز المراقبة واليقظة، مع الحفاظ على الاستعداد الكامل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.وجاءت عمليات الإطلاق في الوقت الذي بدأت فيه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات درع الحرية السنوية اليوم الاثنين، والتي تهدف إلى تعزيز استعدادهما الدفاعي المشترك في مواجهة التهديدات العسكرية المتطورة من كوريا الشمالية.وتمثل عمليات الإطلاق أول اختبار لصاروخ باليستي منذ 14 يناير، وهو الأول منذ بدء إدارة "دونالد ترامب" الثانية في 20 يناير.