فيلم ميكي 17 يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

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تصدر أحدث فيلم خيال علمي للمخرج الكوري الفائز بجائزة الأوسكار "بونغ جون هو"، بعنوان "ميكي 17"، شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليصبح أول فيلم لمخرج كوري جنوبي يتصدر المركز الأول هناك.ووفقا لمجلة الترفيه الأمريكية "فارايتي"، احتل فيلم الكوميديا الخيالية العلمية الذي تم إصداره يوم الجمعة الماضي، المركز الأول في شباك التذاكر بتحقيق إيرادات بلغت 19.1 مليون دولار من ثلاثة آلاف و807 دور عرض في أمريكا الشمالية.وقد حقق الفيلم 34.2 مليون دولار إضافية دوليا، ليصل إجمالي إيراداته عالميا إلى 53.3 مليون دولار.ومع ذلك، كانت تلك الأرباح أقل من توقعات الصناعة التي قدرت أن الفيلم سيحقق حوالي 20 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية في أمريكا الشمالية.وقالت وسائل إعلام أمريكية إن شركة "وارنر براذرز" من غير المرجح أن تسترد تكلفة إنتاج الفيلم البالغة 118 مليون دولار خلال عرضه في دور العرض.