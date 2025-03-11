اللجنة الكورية لحقوق الإنسان توصي برفع سن التقاعد إلى 65 عاما

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أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كوريا الجنوبية أمس الاثنين أنها أوصت الحكومة برفع سن التقاعد القانوني من 60 إلى 65 عاما.وفي التوصية، قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه مع دخول كوريا الجنوبية مجتمعا متقدما في السن، فإن معدل الفقر النسبي بين كبار السن صار أعلى من مثيله في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى، مما يزيد من الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية لضمان حياة كريمة للعمال الأكبر سنا.كما أشارت اللجنة أيضا إلى الفجوة بين سن التقاعد القانوني البالغ 60 عاما وسن 65 عاما لاستحقاق مزايا المعاش الوطني، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة محتملة في الدخل للعمال الأكبر سنا.ومن أجل تجنب الانخفاض المحتمل في توظيف الشباب نتيجة لارتفاع سن التقاعد، أوصت اللجنةُ الحكومةَ بتنفيذ سياسات دعم الأجور للعمال الأكبر سنا لتخفيف العبء على كل من الشركات والموظفين.