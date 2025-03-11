آن سيه يونغ تفوز ببطولة أورليانز ماسترز التابعة لاتحاد تنس الريشة العالمي

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فازت اللاعبة الكورية، "آن سيه يونغ" الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية في رياضة تنس الريشة، بادمينتون، بلقب فردي السيدات في بطولة "أورليانز ماسترز" التابعة لاتحاد البادمينتون العالمي بعد فوزها على منافستها الصينية "تشين يوفي".وتغلبت "آن"، التي تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، على "تشين" بنقطتين مقابل لا شيء في النهائيات التي أقيمت في "أورليانز" في فرنسا يوم الأحد.وبهذا الإنجاز، تكون "آن" قد فازت بثلاث بطولات دولية متتالية هذا العام، بما في ذلك بطولة ماليزيا المفتوحة التابعة لاتحاد البادمينتون، وبطولة الهند المفتوحة.وستسعى آن إلى تحقيق الفوز الرابع هذا العام عندما تتنافس في بطولة عموم إنغلترا المفتوحة التي ستنطلق في برمنغهام يوم الثلاثاء لمدة ستة أيام.كما فازت اللاعبتان الكوريتان الجنوبيتان "كيم هيه جونغ" و"كونغ هي يونغ" يوم الأحد بلقب زوجي السيدات بعد فوزهما على الكوريتين الجنوبيتين "بيك هانا" و"لي سو هي" بنقطتين مقابل لا شيء.