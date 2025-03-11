تجمع الآلاف في سيول في مسيرات قبل صدور حكم بشأن عزل الرئيس يون

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أقيمت مسيرات مؤيدة ومعارضة لعزل الرئيس "يون صوك يول" في مناطق مختلفة من العاصمة الكورية سيول أمس الاثنين، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية حكمها في القضية خلال هذا الأسبوع.ونظمت مجموعة من الناشطين الذين يطالبون بالإطاحة الفورية للرئيس يون مسيرة في منطقة "كوانغ هوا مون" في وسط سيول أمس الاثنين، وانضم إليهم نواب من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. وقدرت الشرطة بشكل غير رسمي أن حوالي ستة آلاف شخص شاركوا في تلك المسيرة.كما نظمت مجموعة أخرى مسيرة مماثلة في منطقة "جونغ نو" مساء أمس، مطالبة المحكمة بتأييد عزل الرئيس يون. وجذبت هذه المسيرة حوالي 800 شخص، وفقا لتقديرات الشرطة. وفي المقابل، نظمت مجموعة مدنية محافظة مسيرة ضد عزل الرئيس يون بالقرب من المحكمة الدستورية في محطة "آن غوك"، وقدرت الشرطة عدد المشاركين في المظاهرة المناهضة للعزل بحوالي 700 شخص.