الجيش الأمريكي يدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية

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أدانت قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية.وفي بيان أصدرته أمس الاثنين، قالت القيادة إنها على علم بإطلاق كوريا الشمالية للعديد من الصواريخ الباليستية، وأنها تتشاور عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان، فضلا عن حلفاء وشركاء آخرين في المنطقة.وفي إدانة لأفعال كوريا الشمالية، حثت القيادة بيونغ يانغ على الامتناع عن ارتكاب المزيد من "الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار". وقالت إن الإطلاق الأخير لم يشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية، أو لحلفاء الولايات المتحدة، وأضافت أنها تواصل مراقبة الوضع، كما أكدت القيادة التزام الولايات المتحدة "الحازم" بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.وجاء هذا البيان بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية متعددة من منطقة داخلية في مقاطعة "هوانغ هيه" باتجاه البحر الأصفر في حوالي الساعة 1:50 من بعد ظهر يوم أمس الاثنين.