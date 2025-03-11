كوريا الجنوبية وأوربا تعقدان أول حوار حول أمن الفضاء

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي اجتماعا لمناقشة التعاون الثنائي في مجال أمن الفضاء.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول اليوم الثلاثاء، عقد "يون جونغ كوان" مدير إدارة الأمن الدولي في وزارة الخارجية، والمبعوثة الخاصة للاتحاد الأوربي لشؤون الفضاء "مارغولين فان ديلين"، الاجتماع الافتتاحي لحوار أمن الفضاء بين كوريا الجنوبية وأوربا، في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين.وخلال الاجتماع تبادل الجانبان تقييماتهما للتهديدات في مجال الفضاء، واتفقا على التعاون في الجهود الرامية إلى تطوير المعايير الدولية لأمن الفضاء. كما اتفقا على متابعة وسائل جوهرية للتعاون الثنائي مع عقد حوار منتظم.وأكدت كوريا الجنوبية على الحاجة إلى التعاون مع الاتحاد الأوربي والدول الأخرى للرد على التهديدات المتزايدة من قبل كوريا الشمالية في مجال الفضاء.كما حضر يون جلسة المشاورات التاسعة عشرة بين كوريا الجنوبية والاتحاد الأوربي بشأن نزع السلاح ومنع الانتشار أمس الاثنين، حيث اتفق الجانبان على تعزيز نظام نزع السلاح ومنع الانتشار الحالي فيما يتعلق بالأسلحة النووية والأسلحة البيولوجية والكيميائية والأسلحة التقليدية، والعمل معا لدفع المناقشات في المجالات الناشئة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي.