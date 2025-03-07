المحكمة الدستورية تصدر أحكاما بشأن عزل بعض كبار المسؤولين يوم الخميس

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من المقرر أن تصدر المحكمة الدستورية أحكاما بعد غد الخميس بشأن عزل 3 مدعين عامين، من بينهم "لي تشانغ سو" مدير مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية، وعزل "تشيه جيه هيه" رئيس مجلس التفتيش والتدقيق.وكان البرلمان قد أحال المدعين العامين الثلاثة إلى المحاكمة بتهمة فشلهم في التحقيق بشكل صحيح في قضية "دويتشه موتورز" وإعلان معلومات كاذبة في مؤتمرات صحفية، بينما يرجع سبب إحالة رئيس مجلس التفتيش والتدقيق إلى المحكمة الدستورية إلى الفشل في مراجعة نقل المكتب الرئاسي ومنزل الرئيس، وإجراء تفتيش وتدقيق على رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السابقة "جون هيون هي" بنوايا سيئة.وقد اختتمت المحكمة الدستورية جلسات الاستماع بشأن عزل المدعين العامين في الرابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، وبشأن عزل رئيس مجلس التفتيش والتدقيق في الثاني عشر من فبراير.