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السياسية

المحكمة الدستورية تصدر أحكاما بشأن عزل بعض كبار المسؤولين يوم الخميس

Write: 2025-03-11 13:42:57Update: 2025-03-11 14:23:54

المحكمة الدستورية تصدر أحكاما بشأن عزل بعض كبار المسؤولين يوم الخميس

Photo : YONHAP News

من  المقرر  أن  تصدر  المحكمة الدستورية  أحكاما  بعد  غد  الخميس بشأن  عزل  3  مدعين  عامين، من  بينهم  "لي تشانغ  سو"  مدير  مكتب  المدعي العام  لمنطقة  سيول  المركزية،  وعزل  "تشيه  جيه  هيه"  رئيس  مجلس  التفتيش والتدقيق.
وكان  البرلمان  قد  أحال  المدعين العامين  الثلاثة  إلى  المحاكمة  بتهمة  فشلهم  في  التحقيق  بشكل  صحيح  في  قضية  "دويتشه موتورز"  وإعلان  معلومات كاذبة  في  مؤتمرات صحفية،  بينما  يرجع  سبب  إحالة  رئيس  مجلس  التفتيش  والتدقيق إلى  المحكمة  الدستورية إلى  الفشل  في  مراجعة  نقل  المكتب  الرئاسي ومنزل  الرئيس،  وإجراء تفتيش  وتدقيق  على  رئيسة  اللجنة الوطنية  لحقوق  الإنسان السابقة  "جون  هيون  هي"  بنوايا سيئة.
وقد  اختتمت  المحكمة الدستورية  جلسات  الاستماع بشأن  عزل  المدعين العامين  في  الرابع والعشرين  من  شهر  فبراير  الماضي، وبشأن  عزل  رئيس  مجلس  التفتيش والتدقيق  في  الثاني عشر  من  فبراير.
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