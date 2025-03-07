الولايات المتحدة تنفي تجاوز كوريا الجنوبية

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قال القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى سيول "جوزيف يون" إنه يعتقد أنه لا يوجد ما يسمى بـ"تجاوز كوريا الجنوبية" على الإطلاق، وهو ما ورد كثيرا في وسائل الإعلام.جاء ذلك في حوار خاص جرى في الاجتماع الافتتاحي لجمعية البرلمانيين الكوريين والأمريكيين، الذي عقد في مقر البرلمان الكوري بعد ظهر أمس الاثنين، حيث رد على سؤال من البروفسور "جين جيه صونغ" من جامعة سيول الوطنية بشأن المخاوف من أنه إذا تحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في المستقبل واكتسبت روسيا القدرة على التوسط في القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، فإن كوريا الجنوبية قد يتم تجاوزها.وأكد القائم بأعمال السفير الأمريكي على أنه لا يمكن تجاوز كوريا الجنوبية من أجل الحوار مع كوريا الشمالية، وأوضح أنه من المستحيل تجاوز كوريا الجنوبية لأن الولايات المتحدة تدرك جيدا ضرورة مساعدتها في الحوار مع كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن جمعية البرلمانيين الكوريين الجنوبيين والأمريكيين أقامت حفل انطلاقها أمس من أجل تعزيز التحالف الكوري الأمريكي.وتضم الجمعية حوالي 160 نائبا برلمانيا من المعسكرين الحاكم والمعارض، بحيث تعمل بغض النظر عن المصالح الحزبية.وتخطط الجمعية لتعزيز التعاون بين البلدين من خلال التبادلات المنتظمة بين البرلمانين في البلدين وإجراء بحوث وإقامة منتديات مشتركة بينهما.