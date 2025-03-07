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الثقافية

إصدار الفيلم الوثائقي أرمي لمحبي بي تي إس

Write: 2025-03-11 13:44:55Update: 2025-03-11 14:27:16

إصدار الفيلم الوثائقي أرمي لمحبي بي تي إس

Photo : YONHAP News

تم  إصدار  فيلم  وثائقي  يحلل  مجموعة  "أرمي"  لمحبي  الفرقة  الغنائية الكورية  "بي  تي  إس".
وصرحت  شركة  "بيغ هيت  ميوزيك"  التي  تنتمي  إليها  الفرقة  بأن  الفيلم  الوثائقي المعنون  بـ"فور  إيفر  وي  آر  يونغ"،  قد  تم  الكشف  عنه  لأول  مرة  أمس  في  مهرجان "ساوث  باي  ساوث  ويست".
ويتناول  هذا  الفيلم المجموعة  الدولية  لعشاق  بي  تي  إس،  وقد  تم  تصويره على  مدار  3  أعوام  في  العاصمة  الكورية الجنوبية  سيول،  وأيضا  في  لوس  أنجلوس  وتكساس ومكسيكو  سيتي  في  الولايات  المتحدة.
وقالت  مخرجة  الفيلم المشتركة  "بيتي  آن"، البروفسورة  في  قسم  الاتصالات  في  جامعة  "سان دييغو"  في  كاليفورنيا، إن  مجموعة  أرمي  صنعت  ثقافة  جديدة  من  الجمهور  تقوم  على  أساس  الرعاية  والفكاهة والبهجة،  موضحة  أن  هذه  الظاهرة الثقافية  غير  المسبوقة قد  غيّرت  الأفكار حول  الثقافة.
كما  أشارت  المخرجة المشتركة  الأخرى  "غريس لي"  إلى  أن  الجمهور  من  ذوي  الخلفيات المتنوعة  قد  تجمعوا تحت  اسم  "أرمي"،  حيث  يتواصلون  ويتبادلون الدعم  فيما  بينهم  تحت  قيادة  بي  تي  إس،  وأضافت أن  الفيلم  يلقي  الضوء  على  تنوعهم  وقيمهم وقوتهم  الجماعية.
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