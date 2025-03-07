الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

القوات البحرية الكورية تجري مناورات لمواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل

Write: 2025-03-11 13:45:30Update: 2025-03-11 14:28:54

القوات البحرية الكورية تجري مناورات لمواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل

Photo : YONHAP News

قالت  القوات  البحرية الكورية  الجنوبية  اليوم  إنها  أجرت  مناورات  بحرية  على  هامش  المناورات  الكورية الأمريكية  المشتركة  "فريدوم شيلد".
وأجرى  مركز  قيادة  الأسطول  الثالث التابع  للقوات  البحرية تلك  المناورات  بهدف  منع  الانتشار البحري  لأسلحة  الدمار الشامل،  وذلك  في  المنطقة  البحرية أمام  جزيرة  "كاغو"  في  البحر  الغربي.
وشاركت  في  المناورات 3  سفن،  بما  في  ذلك  السفينة  "جون بوك"  والسفينة  "كوانغ جو"،  اللتان  يبلغ  وزن  كل  منهما  2500  طن،  وقارب  سريع  يبلغ  وزنه  230  طنا،  وطائرة هليكوبتر  متنقلة  بحرية  من  طراز  "يو  إتش  60"،  وجنود  من  قوة  المهام  الخاصة، كما  تم  فيها  نشر  سفينة  لحرس  السواحل يبلغ  وزنها  30  ألف  طن  لتعزيز  قدرات  العمليات  المشتركة.
كما  قام  مركز  قيادة  الأسطول الثاني  للقوات  البحرية بالإشراف  على  مناورات متكاملة  لحماية  الموانئ في  محطة  الركاب الدولية  بميناء  بيونغ  تيك  دانغ  جين.
واستهدفت  المناورات  تعزيز  قدرات  الاستجابة السريعة  للدفاع  عن  الموانئ  للبحرية والمنظمات  الأخرى  ذات  الصلة  استعدادا للتهديدات  الجوية  والكيميائية والبيولوجية  والإشعاعية  التي  قد  تحدث  في  المنشآت الوطنية  المهمة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;