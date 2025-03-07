القوات البحرية الكورية تجري مناورات لمواجهة انتشار أسلحة الدمار الشامل

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قالت القوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم إنها أجرت مناورات بحرية على هامش المناورات الكورية الأمريكية المشتركة "فريدوم شيلد".وأجرى مركز قيادة الأسطول الثالث التابع للقوات البحرية تلك المناورات بهدف منع الانتشار البحري لأسلحة الدمار الشامل، وذلك في المنطقة البحرية أمام جزيرة "كاغو" في البحر الغربي.وشاركت في المناورات 3 سفن، بما في ذلك السفينة "جون بوك" والسفينة "كوانغ جو"، اللتان يبلغ وزن كل منهما 2500 طن، وقارب سريع يبلغ وزنه 230 طنا، وطائرة هليكوبتر متنقلة بحرية من طراز "يو إتش 60"، وجنود من قوة المهام الخاصة، كما تم فيها نشر سفينة لحرس السواحل يبلغ وزنها 30 ألف طن لتعزيز قدرات العمليات المشتركة.كما قام مركز قيادة الأسطول الثاني للقوات البحرية بالإشراف على مناورات متكاملة لحماية الموانئ في محطة الركاب الدولية بميناء بيونغ تيك دانغ جين.واستهدفت المناورات تعزيز قدرات الاستجابة السريعة للدفاع عن الموانئ للبحرية والمنظمات الأخرى ذات الصلة استعدادا للتهديدات الجوية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية التي قد تحدث في المنشآت الوطنية المهمة.