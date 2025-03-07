كوريا تتحقق من احتمال تصنيف واشنطن لها كدولة ذات وضع حساس

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تقوم الحكومة الكورية الجنوبية حاليا بالتحقق من تقارير أفادت بأن وزارة الطاقة الأمريكية تسعى إلى تصنيف كوريا الجنوبية باعتبارها "دولة ذات وضع حساس".وفيما يتعلق بتقارير صحفية عن سعي وزارة الطاقة الأمريكية، المسؤولة عن سياسات الطاقة الذرية والنووية لاتخاذ هذه الخطوة، قالت وزارة الخارجية في سيول أمس إنها تتحقق حاليا من هذا الأمر بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة.وأوضح مسؤول في الوزارة أن الحكومة عرفت في نهاية الأسبوع الماضي عن هذا التوجه الأمريكي وهي تحقق حاليا في محتوى تلك الخطوة، بما في ذلك نظام الدول ذات الوضع الحساس وإجراءات تنصيفها.وتصنف وزارة الطاقة الأمريكية البلدان التي تتطلب اهتماما خاصا لأسباب سياسية باعتبارها "دول ذات وضع حساس"، وتشمل كلا من الصين وروسيا وسوريا وكوريا الشمالية.ويتعين على الباحثين من تلك الدول الخضوع لإجراءات اعتماد أكثر صرامة للعمل في مرافق وزارة الطاقة أو المؤسسات البحثية، أو المشاركة في الأبحاث ذات الصلة.ولذلك هناك مخاوف من أنه إذا تم تصنيف كوريا الجنوبية كدولة ذات وضع حساس، فقد يصبح من الصعب عليها المشاركة في الأبحاث التكنولوجية، مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية، والحوسبة الكمومية.