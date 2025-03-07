الرئيس المؤقت يتوعد بإجراءات صارمة ضد التجمعات غير القانونية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية

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قال الرئيس المؤقت "تشيه سانغ موك" إنه سيتعامل بصرامة مع التجمعات "غير القانونية والعنيفة" والأعمال التي تتحدى السلطة العامة، وذلك خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء.وأصدر "تشيه" هذا التحذير في الوقت الذي تنتظر فيه الأمة حكم المحكمة الدستورية في قضية عزل الرئيس "يون صوك يول"، مع تزايد المخاوف من وقوع اشتباكات جسدية.وتابع الرئيس المؤقت أنه في بلد ديمقراطي ليبرالي، فإن التعبير عن الآراء بحرية هو حق أساسي، لكن الحرية تأتي دائما مع المسؤولية؛ مؤكدا أن الحكومة ستضمن تنظيم المسيرات والاحتجاجات القانونية والسلمية إلى أقصى حد ممكن.وفي اجتماع مجلس الوزراء أيضا، قال "تشيه" إن أسهم سياسات "أمريكا أولا" للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد بدأت في التصويب على كوريا الجنوبية.وقال الرئيس المؤقت إن الوقت قد حان لسيول وواشنطن للتفاوض، حيث من المقرر أن يفرض "ترامب" رسوما جمركية متبادلة على جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بدءا من 2 أبريل.وقال "تشوي" إن سيول ستجري قريبا مناقشات حول الرسوم الجمركية القادمة عبر مجموعات عمل بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وستبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء السفن والطاقة.وقال "تشيه" إن الحكومة ستجعل الأولوية للمصلحة الوطنية، وستستجيب للرسوم المتبادلة بطريقة مرنة ومتوازنة، قبل أن يتعهد ببذل كل الجهود لتحقيق اتفاق مربح للجانبين مع واشنطن.